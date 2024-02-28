Москва, 28 февраля, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Фестиваль «Мамы. Дети. Бизнес» состоялся 27 февраля на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Организатор фестиваля — департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы — посвятил его женщинам, которые успешно совмещают семейную жизнь и бизнес.

Пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы В Москве прошел фестиваль женщин-предпринимателей

«Среди столичных предпринимателей больше 40 процентов — женщины, — рассказала глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома. — Каждая занимается любимым делом и развивает свой бизнес в самых разных сферах, к примеру, в индустрии красоты, производстве предметов для интерьера и дизайна. Они также разрабатывают инновации и технологии, которые затем используются в повседневной жизни москвичами».

По её словам, город активно поддерживает женщин-предпринимателей и помогает им достичь успеха. Для этого в том числе запущены образовательные проекты, которые пользуются большой популярностью.

Мероприятие началось с открытия «Московского бизнес-квартирника». Его ведущая Тутта Ларсен обсудила с гостями, среди которых были основательницы стартапов и владелицы собственного бизнеса, их проекты и секреты успеха. Среди тех, кто рассказал свои истории, были участницы федерального финала программы «Мама-предприниматель».

Пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы В Москве прошел фестиваль женщин-предпринимателей

На стенде Москвы гостям рассказали о приоритетах поддержки женского предпринимательства в столице. В российской столице за последний год вырос интерес женщин к открытию собственного дела — во многом благодаря реализуемым городом мерам поддержки. Так, 57% получателей образовательной поддержки ГБУ «Малый бизнес Москвы» — женщины. Среди самых востребованных тем для девушек-предпринимателей — маркетинг, а также личная и профессиональная эффективность.

Фестиваль был организован правительством Москвы совместно с Минэкономразвития РФ и Фондом поддержки социальных проектов в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».