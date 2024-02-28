Москва, 28 февраля, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Исполнительного директора Всероссийского общества глухих Григория Туринцева обманули мошенники. Он лишился 100 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА Регнум

43-летний исполнительный директор общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Григорий Туринцев стал жертвой мошенников ещё в начале ноября 2023 года. Но уголовное дело по данному факту завели только 26 февраля. 17 декабря Григорий обратился в полицию с заявлением, мужчина рассказал, что в интернете нашёл магазин по продаже посуды. Он выбрал для покупки сервиз и связался с продавцом для совершения сделки.

«По словам заявителя, неустановленное лицо мошенническим путем убедило его перевести 102 000 рублей на неизвестный счёт, но свои обязательства перед покупателем так и не выполнило», — рассказал собеседник агентства.

Григорий Туринцев около месяца ждал набор посуды, но продавец просто перестал выходить на связь. Спустя два месяца после проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину» (ч. 2 ст.159 УК РФ).

Ранее ИА Регнум сообщало, что руководство Всероссийского общества глухих было задержано в Москве 20 февраля. Силовики задержали президента общества Станислава Иванова, первого вице-президента Евгения Безрукова, вице-президента ВОГ и председателя Татарского отделения Венеру Гаулстон, помощника президента ВОГ, председателя Новосибирского отделения Михаила Брагина, бывшего вице-президента ВОГ Вадима Иванченко. Задержали также ряд других бывших руководителей отделов и сотрудников аппарата общества. Супруга одного из членов правления рассказала ИА Регнум детали задержания. Позже стала известна причина таких мер. По данным следствия, избавляясь от непрофильных активов, руководство продало несколько принадлежавших ВОГ зданий по заведомо заниженной цене. Нанесённый фигурантами дела ущерб оценили в 211 млн рублей.