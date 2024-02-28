Москва, 28 февраля, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Изменения в законодательстве России, недавно вступившие в силу, а также новые законы, которые заработают на днях, действительно значимы для страны. И важнейший из них — норма о конфискации имущества за преступления против безопасности России. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА Регнум адвокат, кандидат юридических наук, академик РАЕН Янис Юкша.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Ранее в Государственной думе напомнили о наиболее заметных законодательных нововведениях, вступающих в силу не позднее 1 марта.

Так, начал действовать закон, по которому запрещено увольнять одиноких родителей, воспитывающих ребёнка до 16 лет (ранее — до 14).

Также на днях вступил в силу закон, позволяющий конфисковать имущество лиц, совершивших преступления против безопасности России, в том числе в информационном поле.

А с 1 марта заработают требования к содержанию животных в местах их продажи.

Эти нормы далеко не единственные, которые недавно вступили в силу или должны вступить в ближайшие дни, заметил Юкша. Но они наглядно показывают, что сейчас идёт активная работа по совершенствованию законодательства в самых разных направлениях общественной жизни.

Важнейшими из вновь принятых эксперт называет законы, которые стабилизируют общественную жизнь и государство в целом.

«Это в первую очередь лишение возможности деструктивных действий со стороны лиц, которые признаны иноагентами, ведут деструктивную деятельность из-за пределов России», — указал юрист.

Практика, как он отметил, показала: отдельные публичные персоны, обязанные стране буквально всем, настолько уверовали в собственную исключительность, что в своих антироссийских действиях и высказываниях совершенно потеряли связь с реальностью.

«То есть они считали, что будут тянуть соки из России, получать имущественные преференции и одновременно — гадить, — сказал Юкша. — Но с помощью закона о конфискации удастся им объяснить, что у них это не получится».

Закон о конфискации, таким образом, стал разумным ответом на тотальный нигилизм, граничащий с сумасшествием и основанный на убеждённости в собственной исключительности, указал эксперт.

«Закон этот направлен на стабилизацию общественной жизни, потому что он требует справедливости», — отметил эксперт.

Также, по словам юриста, назрели определённые изменения, связанные с семейными ценностями.

«Не забудьте, что этот год объявлен Годом семьи, и всё, что с этим связано, конечно, находится под пристальным оком государства, — заметил Юкша. — Кстати, в Конституции России чётко зафиксировано, что материнство и детство находятся под государственной опекой, то есть это одно из направлений, которые ткут ковёр правового поля России».

Ранее ИА Регнум сообщало, что Госдума России приняла закон о запрете рекламы на информационных ресурсах иностранных агентов. Также сообщалось, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заверил: представители шоу-бизнеса, покинувшие Россию и из-за рубежа дискредитирующие действия российской армии, по возвращении будут отвечать за свои деяния по закону, в том числе спустя несколько лет.