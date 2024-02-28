Москва, 28 февраля, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Западные спецслужбы работали с украинскими военными ещё до того, как Россия начала специальную военную операцию. Об этом первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил 28 февраля изданию Lenta.ru, комментируя публикацию о присутствии спецназа стран НАТО на Украине.

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«Советники были с самого начала, ещё до начала спецоперации, которые тренировали, которые передавали технику. Это всё было, и это есть», — сказал Чепа.

По его словам, в этом для России нет ничего нового. Информация о непосредственном участии в операциях боевых частей из государств НАТО пока не поступала, добавил депутат.

Ранее британская газета Financial Times, ссылаясь на высокопоставленного военного чиновника из Европы, сообщила о присутствии западного спецназа в зоне украинского конфликта. По словам собеседника издания, спецназ из стран НАТО действует на Украине давно, но об этом не заявлялось официально.

Как сообщало ИА Регнум, депутат Государственной думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал Украину ультрасовременным реалистичным тренажёром для западных армий. По его словам, присутствие там западного спецназа совершенно не удивительно.