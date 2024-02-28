Москва, 28 февраля, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Россия не представляет никакой опасности для государств, от которых не исходит угроза, опасения премьер-министра Венгрии Орбана беспочвенны. Об этом 28 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Так он прокомментировал слова Орбана о том, что его страна не хотела бы иметь общую границу с Россией.

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