Москва, 28 февраля, 2024, 12:06 — ИА Регнум. У Кремля нет информации о том, что за президентом России Владимиром Путиным пытались следить, заявил журналистам 28 февраля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал публикацию издания Wired, в которой было указано, что американская компания PlanetRisk якобы пыталась следить за передвижением президента России.

«Нам неизвестно, что именно таким образом (за президентом России якобы пытались следить — Прим. ред.). Я не знаю, на чём основывается эта информация. Мы не знаем о компаниях, которые там упомянуты», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Все смартфоны «прозрачны» для слежки, а российские спецслужбы делают всё необходимое для обеспечение безопасности главы государства, добавил Песков.

«Любые смартфоны с любой операционной системой абсолютно прозрачны для слежки, наблюдения и так далее. То есть, все, кто пользуется смартфонами, должны это отчетливо понимать», — подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, в указанной публикации источник Wired утверждал, что в 2016 году компания PlanetRisk разработала технологию Locomotive по отслеживанию смартфонов с помощью коммерческих данных.

Сотрудники компании якобы выяснили, что наблюдаемые ими устройства не принадлежали Путину, и их владельцами являлись его водители, сотрудники службы безопасности, помощники и советники. Предполагалось, что при отслеживании этих телефонов компания получала информацию о том, куда направляется президент России и кто находится рядом с ним.