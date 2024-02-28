Москва, 28 февраля, 2024, 12:06 — ИА Регнум. На Украине процессы по раскачиваю ситуации назревают изнутри, никакая помощь им не нужна, заявил 28 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что Москва пытается организовать там «Майдан-3».

ТАСС/ Евгений Малолетка

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Как передавало ИА Регнум, днём ранее комитет по вопросам разведки при главе киевского режима Владимире Зеленском заявил, что спецслужбы РФ в скором времени якобы предпримут попытки посеять панику, разжечь конфликт между украинцами и ВСУ, а также поставить под сомнение легитимность решений, принятых Зеленским после 20 мая, когда истекает срок его полномочий.

СБУ даже придумала для этого термин — операция «Майдан-3», которая, по её утверждению, «достигнет своей кульминации в марте–мае 2024 года».