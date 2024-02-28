Москва, 28 февраля, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым в Колонном зале Дома Союзов в Москве пообщался с супругой и дочерью покойного.

Алексей Никольский/РИА Новости Владимир Путин общается с близкими председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева

Прощаясь с Лебедевым, глава государства задержался у гроба, перекрестился, а после подошёл к супруге и дочери Лебедева. Беседа длилась около 10 минут, а на прощание президент обнялся с семьёй председателя суда.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля Владимир Путин приехал на церемонию прощания с председателем Верховного суда.

Ранее он выразил соболезнования родным и близким Лебедева. Президент отметил, что знавшие его коллеги ценили его за высочайший профессионализм, принципиальность и преданность делу. Председатель Верховного суда был замечательным человеком и настоящим патриотом, память о нём навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, учеников, подчеркнул глава государства.

Вячеслав Лебедев скончался в Москве 23 февраля на 81-м году жизни. Лебедев возглавлял Верховный суд с 1989 года. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.