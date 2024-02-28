Москва, 28 февраля, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Присутствие западного спецназа на Украине не удивительно, так как она давно превратилась в ультрасовременный реалистичный тренажёр для западных армий. Такое мнение высказал депутат Государственной думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

Иван Шилов ИА Регнум

«В присутствии западного спецназа на Украине нет ничего удивительного. Сегодняшняя Украина — это не просто полигон, а ультрасовременный реалистичный тренажёр для западных армий, где можно отрабатывать тактику действий и новые виды вооружений», — рассказал парламентарий «РИА Новости».

Он добавил, что западные лоббисты не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине. Для них она — площадка для тестирования различных видов оружия с прилагающейся бесплатной рабочей силой в виде украинских военных, на жизни которых в странах Запада плевать, пояснил он. По словам парламентария, поставки оружия нужны не для помощи Украине, а для тренировок на тот случай, если НАТО придётся столкнуться с таким противником, как Россия.

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