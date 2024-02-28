Москва, 28 февраля, 2024, 11:52 — ИА Регнум. Россияне стали активнее пользоваться электронными библиотеками. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов. По итогам 2023 года самой популярной онлайн-платформой оказался «Литрес», его пользователи суммарно потратили на чтение больше всего интернет-трафика, а в сравнении с 2022 годом этот показатель вырос на треть. На второе место вырвался сервис Bookmate, который прежде не входил даже в топ-5 сегмента. Его популярность резко увеличилась после включения в состав подписки «Яндекс Плюс».

Yota Интерес россиян к онлайн-чтению вырос в полтора раза

Замыкает первую тройку приложение MyBook, за год потребление трафика в нем увеличилось на 10%. При этом по числу активных пользователей он занимает вторую строчку, уступая лишь «Литрес».

В целом, по данным Yota, трафик всех книжных сервисов вырос за последний год на 50%. Почти каждый третий пользователь сервисов электронных книг (31%) — это абоненты 26–35 лет. Однако чаще читать онлайн стало старшее поколение: пользователи 56+ в 2023 году тратили на подобные сервисы на 71% больше трафика, чем годом ранее. Чаще других электронные книги читают в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Томске.