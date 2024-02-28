Москва, 28 февраля, 2024, 11:41 — ИА Регнум. Тело сына известного архитектора Льва Ходоса нашли в шкафу в квартире в Москве. Об этом ИА Регнум сообщил источник. По словам собеседника, Станислав Ходос последнее время тяжело переживал потерю отца. Лев Ходос умер три месяца назад.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

26 февраля в полицию обратилась 33-летняя супруга Станислава Ходоса. Женщина рассказала, что ушла на работу около 7:00, Станислав остался дома. Когда она вернулась вечером в квартиру, то не смогла найти мужа — его нигде не было. Хотя его верхняя одежда висела в прихожей. Женщина обошла всю квартиру и нашла Станислава в одном из шкафов. Мужчина был мёртв.

«В шкафу в квартире на Открытом шоссе было обнаружено тело 36-летнего мужчины. Причина смерти — суицид», — рассказал собеседник агентства.

Отец Станислава — архитектор Лев Ходос ушёл из жизни несколькими месяцами ранее.

Лев Максович Ходос родился 18 мая 1962 года. Он был известным российским архитектором и реставратором, руководил архитектурной группой в пензенском институте ГПИ-11, где разрабатывал проекты жилых, общественных и производственных зданий и их комплексов. Ходос создавал проекты профилактория завода Авиаприбор в Саратове, игольно-планочного завода Красная Маёвка в Костроме, фабрики нетканых материалов на Кубе, в Азербайджане. В 2000-х он создал авторскую «Архитектурную мастерскую Л. М. Ходоса».

Среди наиболее известных его работ в Пензе здания областной библиотеки им. Лермонтова в Арбеково, областного суда, банка «Кузнецкий». Лев Ходос занимался не только созданием новых, но и реконструкцией уже существующих зданий в том числе Законодательного собрания и правительства Пензенской области, вокзала станции Пенза-1, областной прокуратуры, Ленинского районного суда, дома офицеров и художественного училища, нескольких музеев, планетария и многих других.

В августе 2020 года Лев Ходос был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ по подозрению в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. В марте 2023 года суд признал его виновным. Архитектора приговорили к 7 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и оштрафовали на 67 млн рублей. Позже размер взыскания увеличили до 82 млн. Через 4 месяца по ходатайству адвоката суд освободил Ходоса от дальнейшего отбывания наказания из-за тяжелой болезни. В ноябре 2023 года в возрасте 61 года он скончался в больнице от онкологического заболевания.