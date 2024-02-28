Сочи, Краснодарский край, 28 февраля, 2024, 11:36 — ИА Регнум. Гости Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ-2024) смогут посетить лекторий VK Day с популярными артистами, спортсменами и комиками, а также концерты VK Музыки, услышать песни из фестивального альбома, записанного молодыми участниками ВФМ-2024 совместно с лейблом VK Records. Об этом ИА Регнум рассказала в пресс-службе VK.

РИА Новости

Среди звёзд события — HammAli & Navai, Валя Карнавал, Cream Soda, Нурлан Сабуров, Алина Загитова.

VK выступает генеральным партнёром Всемирного фестиваля молодёжи — масштабного молодёжного события, которое будет проходить с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус».

Так, со 2 по 5 марта на фестивале пройдут концерты при поддержке VK Музыки. Участники и гости смогут насладиться выступлениями HammAli & Navai, Ramil, DJ Imanbek, IOWA, Cream Soda, Filatov & Karas, Seville, DJ Федора Фомина и Кати Лель.

VK Records развернёт музыкальную студию, где молодые исполнители под руководством экспертов лейбла смогут записать альбом. 6 марта музыканты представят фестивальный альбом и исполнят новые треки на одной из сцен фестиваля.

Кроме того, на площадке фестиваля 4 марта состоится лекторий VK Day, организованный в рамках марафона «Знание». Впервые совместно с российским обществом «Знание». После лекций пройдут автограф-сессии с артистами. Трансляцию VK Day можно будет увидеть в сообществе VK Лекторий.

Стендап-комик Нурлан Сабуров и ведущий Лев Шагинян поговорят об уникальности юмора и о том, сможет ли искусственный интеллект достичь человеческой остроты ума, заменив комиков. Олимпийская чемпионка, фигуристка Алина Загитова и блогер Ян Дилан обсудят последние тренды социальных сетей и их влияние на просветительский, культурный и развлекательный контент. Музыканты ST и Валя Карнавал вместе с директором VK Records Виктором Абрамовым раскроют секреты создания хитов, которые находят отклик у миллионов.

VK Education совместно с Университетом «Сириус» проведут лекции и паблик-токи с участием известных учёных и экспертов в сферах образования, технологий, медицины, науки и экологии. Событие станет частью студенческого хакатона «Большие вызовы». Трансляции дискуссий пройдут в прямом эфире в сообществе VK Education.

Состоится на фестивале и множество спортивных активностей. Например, «ВКонтакте» организует фитнес-день с открытыми тренировками и лекциями про спорт и правильное питание. Участников ВФМ-2024 также приглашают присоединиться к масштабному вызову в сервисе «Шаги ВКонтакте» — каждому предстоит пройти 70 000 шагов за 7 дней.

В сервисе VK Знакомства специально к фестивалю появится механика поиска пары по популярным интересам пользователей. Функция поможет участникам ВФМ-2024 завести знакомства на основе общих увлечений: спорт, наука, образование, бизнес, творчество.

Сферум примет участие в детской программе ВФМ-2024 — гости фестиваля смогут поучаствовать в интерактивных играх и поделиться впечатлениями в режиме реального времени в специальном чате Сферума в VK Мессенджере. На большом экране ребята смогут оставить сообщения, фото и видеокружочки.

На площадке фестиваля VK разместит мультимедийный объект «Место встречи» в форме куба. С его помощью можно создавать уникальные открытки с использованием нейросети и просматривать самые яркие посты, истории и вертикальные ролики, опубликованные во «ВКонтакте» под хештегами #ВФМ2024 и #WYF2024. Поддерживать связь и следить за актуальными событиями Всемирного фестиваля молодёжи участники смогут в официальном сообществе «ВКонтакте».

25 января президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в Калининграде рассказал, что порядка 300 тысяч человек из 190 стран мира подали заявки на участие во Всемирном фестивале молодёжи, который в этом году пройдёт в Сочи.

Фестиваль пройдёт на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта 2024 года. В период с 10 по 17 марта пройдёт региональная программа, участники которой посетят 30 российских городов. Впервые в истории проведения фестиваля возможность принять участие в мероприятии получат подростки 14–17 лет — 500 из России и столько же из-за рубежа.