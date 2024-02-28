Москва, 28 февраля, 2024, 11:41 — ИА Регнум. По уголовным делам Следственного комитата России с 2014 года осуждены свыше 280 боевиков СВУ за военные преступления против мирного населения. Об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Эрик Романенко/ТАСС

«На данный момент по уголовным делам Следственного комитета осуждены более 280 представителей украинских вооружённых формирований. С учётом неопровержимых доказательств большинство из них в ходе следствия признали вину в инкриминируемых деяниях», — рассказал глава СК России в интервью ТАСС.

Александр Бастрыкин добавил, что некоторые из украинских военных в ходе проверки показаний на месте рассказывали, как совершали преступления, как убивали гражданское население, обстреливали автомобили и издевались над российскими пленными.

«Многие говорят, что, открывая огонь по мирным гражданам, выполняли приказ вышестоящих командиров и не думали о последствиях. Другие же пытаются приуменьшить свою роль. Но всем понятно, что, нажимая на курок, человек осознаёт последствия таких действий, и подобные поступки оправдать никак нельзя», — пояснил он.

Председатель силового ведомства отметил, что по факту военных преступлений боевиков ВСУ с 2014 года было возбуждено более 4,3 тыс. уголовных дел. Он добавил, что около 2,8 тыс. по фактам обстрелов мирных жителей и гражданской инфраструктуры соединены в одном производстве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что представители шоу-бизнеса, покинувшие РФ и из-за рубежа дискредитирующие действия российской армии, в случае возвращения будут отвечать по закону даже спустя годы.

Он предположил, что позиция уехавших представителей эстрады может быть связана с их желанием угодить политике тех стран, где они пребывают. По его мнению, артисты это делают, чтобы продолжать за рубежом свою деятельность, получать прибыль, при этом надеясь избежать наказания. Глава СК РФ пояснил, они показали свою неблагонадёжность.