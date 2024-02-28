Германия, 28 февраля, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Германии и Франции подняли истребители по тревоге после обнаружения российского самолёта Ил-20М. Об этом военные ведомства двух стран сообщили в соцсети X (бывший Twitter).

Павел Львов/РИА Новости

«Российский самолёт Ил-20М (COOT-A) без плана полёта был обнаружен нашими истребителями Eurofighter к юго-востоку от Хельсинки», — пояснили немецкие военные.

Отмечается, что базирующиеся в городе Лаге на севере Германии истребители были подняты 26 февраля. После установления визуального контакта операция завершилась без каких-либо инцидентов, уточнили в ВВС Германии.

Позже главный штаб Вооружённых сил Франции опубликовал в соцсети X кадры сопровождения российского самолета истребителями Mirage возле границы с Эстонией.

Как отметили французские военные, целью сопровождения была «защита воздушного пространства прибалтийских союзников Франции».

На данный момент официального комментария от Минобороны России не поступало.

Как передавало ИА Регнум, в конце января ВВС ФРГ заявили о сопровождении российского военного самолёта Ил-20М в международном воздушном пространстве около острова Рюген. Утверждалось, что российские пилоты якобы летели без сигнала транспондера.

Ранее, 24 октября прошлого года, в Минобороны России сообщали, что над акваторией Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к границе две воздушные цели. Для их опознавания и недопущения нарушения границы был поднят истребитель Су-27. Экипаж идентифицировал цели как два стратегических бомбардировщика ВВС США, при приближении Су-27 они выполнили разворот от границы, а российский истребитель вернулся на аэродром базирования, не допустив нарушения границы и проведя полёт в строгом соответствии с международными правилами.

Аналогичный инцидент произошёл 6 октября, когда истребитель МиГ-31 не допустил нарушения границы России над акваторией Норвежского моря самолётом Р-8А Poseidon Военно-морских сил США.

До этого, 15 сентября, американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk приблизился к границе России в акватории Чёрного моря, но истребитель Су-27 пресёк возможное нарушение границы.