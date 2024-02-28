Москва, 28 февраля, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Первый американский танк Abrams в зоне специальной военной операции на Украине был подбит ульяновским FPV-дроном «Пиранья». Об этом 28 февраля сообщил представитель Симбирского конструкторского бюро (СКБ) «Пиранья».

Павел Лисицын/РИА Новости

«Получил эту информацию от клиента, который скинул переписку с командиром батальона расчёта, поразившего танк. Там и рассказали, что это была наша «Пиранья». А потом уже информация появилась в новостях и Telegram-каналах с кадрами горящего Abrams», — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что на счету дронов «Пиранья» есть и другая поражённая бронетехника, но большая часть целей — это блиндажи, укрытия и укрепления.

Представитель СКБ рассказал, что «Пиранья» выделяется среди аналогов уникальными частотами, на которых работает. По его словам, видеопередатчиков на этой частоте нет ни у кого, а в ходе тестирования средствами радиоэлектронной борьбы этот дрон оказался единственным, который не удалось подавить.

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Как передавало ИА Регнум, 26 февраля стало известно, что на авдеевском направлении ВС России впервые подбили американский танк M1 Abrams. Российские военные уничтожили его в районе Авдеевки (ДНР), сделал это боец с позывным Рассвет 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 27 февраля подтвердил уничтожение американского танка.

В Пентагоне предпочли не комментировать сообщения об уничтоженном в зоне спецоперации танке Abrams. Представитель американского военного ведомства заявил, что данный вопрос находится в сфере компетенции ВСУ.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что танки Abrams будут гореть так же, как и другие. Он также заявил, что уничтожение Abrams является частью ежедневной, планомерной, профессиональной и самоотверженной работы российских военных, которые занимаются демилитаризацией территории, подконтрольной Киеву.