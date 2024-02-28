Первый танк Abrams в зоне СВО подбили ульяновским FPV-дроном «Пиранья»
Москва, 28 февраля, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Первый американский танк Abrams в зоне специальной военной операции на Украине был подбит ульяновским FPV-дроном «Пиранья». Об этом 28 февраля сообщил представитель Симбирского конструкторского бюро (СКБ) «Пиранья».
«Получил эту информацию от клиента, который скинул переписку с командиром батальона расчёта, поразившего танк. Там и рассказали, что это была наша «Пиранья». А потом уже информация появилась в новостях и Telegram-каналах с кадрами горящего Abrams», — приводит его слова ТАСС.
Он отметил, что на счету дронов «Пиранья» есть и другая поражённая бронетехника, но большая часть целей — это блиндажи, укрытия и укрепления.
Представитель СКБ рассказал, что «Пиранья» выделяется среди аналогов уникальными частотами, на которых работает. По его словам, видеопередатчиков на этой частоте нет ни у кого, а в ходе тестирования средствами радиоэлектронной борьбы этот дрон оказался единственным, который не удалось подавить.
Как передавало ИА Регнум, 26 февраля стало известно, что на авдеевском направлении ВС России впервые подбили американский танк M1 Abrams. Российские военные уничтожили его в районе Авдеевки (ДНР), сделал это боец с позывным Рассвет 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.
Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 27 февраля подтвердил уничтожение американского танка.
В Пентагоне предпочли не комментировать сообщения об уничтоженном в зоне спецоперации танке Abrams. Представитель американского военного ведомства заявил, что данный вопрос находится в сфере компетенции ВСУ.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что танки Abrams будут гореть так же, как и другие. Он также заявил, что уничтожение Abrams является частью ежедневной, планомерной, профессиональной и самоотверженной работы российских военных, которые занимаются демилитаризацией территории, подконтрольной Киеву.