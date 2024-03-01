Москва, 1 марта, 2024, 09:00 — ИА Регнум. В России увеличились темпы строительства школ, оборудованных всем необходимым для продуктивной учёбы. За время реализации нацпроекта «Образование» уже появились более 1,2 тыс. новых учебных учреждений, а до конца 2024 года, объявленного Годом семьи, их станет не менее 1,3 тыс. Ещё 4 тыс. школ обновят по программе капитального ремонта.

В Год семьи в России откроется 1300-я школа, построенная по нацпроекту

Модернизированные школы обеспечивают детям комфортную образовательную среду и дают новые возможности обучения. Кроме того, к 2024 году благодаря нацпроекту удалось решить важнейшую задачу — уйти от трехсменного обучения и обеспечить разностороннее развитие не только для детей, но и для педагогов.

Например, открытия новой школы ждут в селе Батагай-Алыта в Якутии. В ней обустроят не только классы с самым современным оборудованием, но и точки для занятия физкультурой — баскетбольную и волейбольную площадки, большой спортзал и стадион.

А школа № 11 в адыгейском ауле Старобжегокай уже переехала в новое просторное здание. Раньше дети учились в здании, построенном в начале XX века. В новой школе образование получают 430 детей, причем некоторые из них — в национальных классах.

Новый многофункциональный спортивный зал открыли на территории школы № 20 в Якутске. У учеников появилась возможность заниматься многими видами спорта, в том числе восточными единоборствами.

«Спортзал полностью благоустроен. Наши ученики занимают призовые места в различных видах спорта в республике и России, готовим наших спортсменов к играм «Дети Азии», — рассказал директор школы Андрей Новоприезжий.

В Туле строят школу на 1,1 тыс. мест. В учреждении предусмотрены педагогические, физико-математические и химико-биологические профильные классы. Кроме того, в школе обустроят мини-технопарк, театральную и телестудию.

Профильному образованию в российских школах уделяют особое внимание. Для развития учеников по естественно-научному и технологическому направлениям в регионах открыли уже более 17 тыс. центров образования «Точка роста». До конца 2024 года их будет свыше 24 тыс. В таких центрах педагоги помогают детям знакомиться с современными технологиями и даже пробовать себя в необычных профессиях.

Центры типовые, они создаются на базе уже существующих школ в малых городах и селах: под них либо выделяют помещения в школах, либо возводят дополнительные здания. Для ребят проводят уроки по направлениям «Технология», «Информатика», «ОБЖ», а после занятий организуют кружки дополнительного образования. Современные компьютеры, 3D-принтеры, квадрокоптеры и другие технические новинки становятся доступны даже в самых отдалённых сёлах.

Использование такого оборудования позволило сделать уроки биологии и химии более наглядными в «Точке роста», открывшейся в селе Слобода Черемуховая в Татарстане. Для уроков химии практика особенно важна, ведь изучать вещества только в теории для учеников неинтересно.

«Точка роста» поможет школьникам развиваться творчески и разрабатывать проекты по различным тематикам. При всём этом от традиционного преподавания никто не отказывается, но оно дополняется новейшими технологиями. Дети теперь уверены, что учеба — это увлекательный, необходимый процесс», — подчеркнула учитель химии и биологии Ольга Горбунова.

Вместе с учениками развиваются и педагоги. А помогает будущим учителям стать высококвалифицированными специалистами портал БУДЬУЧИТЕЛЕМ.РФ. С его помощью в том числе можно выбрать для себя учебное заведение — как для основного, так и для дополнительного образования. На портале собрано более 170 вузов, из них 34 — профильные, а в остальных есть педагогические специальности в общем каталоге направлений обучения.

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Образование» призван обеспечить равный доступ детей к качественному общему образованию, отвечающему современным требованиям вне зависимости от места проживания и социального статуса ребенка. Для достижения этой цели и создаются новые места в школах, строятся новые корпуса школ или даже целые школы на территории всей страны.

В России 2024 год объявили Годом семьи. Президент РФ Владимир Путин дал ему старт 23 января. Он назвал Россию семьей семей, в которой вместе дружно живут различные национальности и культуры.