Москва, 28 февраля, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Представители шоу-бизнеса, покинувшие Россию и из-за рубежа дискредитирующие действия российской армии, в случае возвращения будут отвечать по закону. Об этом 28 февраля заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бастрыкин

Он предположил, что позиция уехавших представителей шоу-бизнеса, которые дискредитируют действия Вооружённых сил России, может быть связана с их желанием угодить политике тех стран, где они пребывают.

«Но, если кто-то из них решит вернуться спустя несколько лет, за свои действия им придётся ответить по закону», — приводит слова Бастрыкина ТАСС.

Он добавил, что представители шоу-бизнеса занимаются дискредитацией Вооружённых сил РФ, чтобы за рубежом продолжать свою деятельность, получать прибыль, надеясь избежать наказания. По его словам, они показали свою неблагонадёжность.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что артистов, уехавших из России после начала спецоперации на Украине, «чёрт попутал». По её словам, ряд деятелей шоу-бизнеса растерялись или испугались, потому и пошли на такой шаг. Отвечая на вопрос, как в будущем отнесётся Россия к позиции таких артистов, дипломат привела пословицу: «Кто старое помянет — тому глаз вон, а кто старое забудет — тому два».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил проверить по статье Уголовного кодекса РФ о госизмене покинувших страну граждан, которые поддерживали киевский режим, финансировали ВСУ, а теперь хотят вернуться в Россию.

Российские миллиардеры и звёзды шоу-бизнеса, покинувшие Россию, скоро вернутся обратно, так как за рубежом они никому не нужны, отметил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Спецслужбам следует тщательно проверить мотивы релокантов, наличие в их действиях многоходовки или готовности раскаяться, добавил он.

Президент России Владимир Путин заявил, что судьба каждого возвращающегося в Россию зависит от того, как он себя вёл — нарушал закон или только морально-этические нормы. Глава государства отметил, что если эти действия таковы, что нарушают действующие в России законы, то каждый должен за это отвечать, где бы он ни находился.