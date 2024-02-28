Лондон, 28 февраля, 2024, 10:04 — ИА Регнум. Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил пять голов в матче 1/8 финала Кубка Англии против «Лутон Таун». Встреча завершилась со счётом 6:2.

AP/TASS Эрлинг Холанд

В первом тайме Холанд отличился трижды, ещё два гола он забил после перерыва. Причём четыре результативные передачи ему отдал полузащитник Кевин де Брёйне.

Ещё один мяч в составе «Манчестер Сити» забил хавбек Матео Ковачич. У «Лутона» дубль оформил полузащитник Джордан Кларк.

Для Холанда пента-трик стал вторым в карьере. Впервые пять мячей за матч он забил в марте 2023 года, когда «Манчестер Сити» разгромил немецкий «Лейпциг» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

В последний раз пять мячей в матче Кубка Англии забивал североирландец Джордж Бест в 1970 году в составе «Манчестер Юнайтед».

Как сообщало ИА Регнум, в декабре портал Transfermarkt составил сборную самых дорогих футболистов по итогам 2023 года. Суммарная стоимость состава из 11 игроков достигла 1,22 млрд евро. Холанд был включён в число самых дорогих нападающих и самых дорогих футболистов.