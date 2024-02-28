Москва, 28 февраля, 2024, 09:19 — ИА Регнум. Умер бывший председатель Совета Министров СССР Николай Рыжков. Об этом 28 февраля сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в Telegram-канале.

Илья Питалев/РИА Новости Бывший председатель Совета Министров СССР Николай Рыжков

«Ушел потрясающий и светлый человек — Николай Иванович Рыжков. Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души», — написала Матвиенко.

Она отметила, что Рыжков всегда искренне и глубоко переживал за дело, результат, за страну и людей, он был «человеком труда» и заслужил почёт, уважение и достойное место в истории.

Матвиенко добавила, что давно была знакомы с Рыжковым и долго работала с ним в Совете Федерации. Она назвала его смерть большим личным потрясением.

Рыжкову было 94 года. Он родился 28 сентября 1929 года в селе Дылеевка Артёмовского округа Украинской ССР (ныне Донецкая Народная Республика, РФ). В 1950 году окончил Краматорский машиностроительный техникум, а в 1959-м — Уральский политехнический институт по специальности «инженер-механик».

С 1950 года работал на Уральском заводе тяжёлого машиностроения, прошёл путь от сменного мастера до заместителя директора завода. В 1965–1970 годах был главным инженером завода, а в 1970–1975 годах — директором ПО «Уралмаш».

В 1975–1979 годах — первый заместитель министра тяжёлого и транспортного машиностроения СССР. С 1979 по 1982 год занимал должность первого зампредседателя Госплана. С 1982 по 1985 год Рыжков был секретарём ЦК КПСС, заведующим экономическим отделом ЦК КПСС, а в 1985–1990 годах — членом Политбюро.

С 27 сентября 1985 года по 14 января 1991 года Рыжков был председателем Совета Министров СССР.

В 1995–2003 годах — депутат Государственной думы РФ II и III созывов. С сентября 2003 года по сентябрь 2023 года — член Совета Федерации, в течение 20 лет он представлял в верхней палате парламента администрацию Белгородской области.