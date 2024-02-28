Москва, 28 февраля, 2024, 09:07 — ИА Регнум. Лицензия на осуществление банковских операций отозвана у коммерческого банка «Гефест», зарегистрированного в Тверской области. Об этом сообщает 28 февраля пресс-служба Банка России.

В ЦБ пояснили, что банк лишён лицензии из-за неисполнения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. В связи с этим, поясняет регулятор, к банку в течение последнего года неоднократно применялись меры, в том числе ограничивалось привлечение средств вкладчиков.

«По величине активов кредитная организация занимала 336 место в банковской системе Российской Федерации», — указано в сообщении.

новость дополняется