Москва, 28 февраля, 2024, 08:35 — ИА Регнум. Россия считает целесообразным признать террористическими организациями Службу безопасности Украины (СБУ), Вооружённые силы Украины (ВСУ) и главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины. Об этом 28 февраля заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Иван Шилов ИА Регнум

«Здесь вопрос политической инициативы со стороны депутатов, сенаторов или политического руководства по целесообразности придания этим структурам статуса террористических. Мы считаем, что это целесообразно», — приводит слова Мирошника «РИА Новости».

Он добавил, что для признания их террористическими на международном уровне нужен политический консенсус с фактическими заказчиками и координаторами их преступлений.

По его словам, пока у этих организаций есть заказчики в лице англосаксов, американцев и Евросоюза, на международном уровне это сделать проблематично.

Дипломат выразил уверенность, что признание ВСУ, СБУ и ГУР террористическим структурами является вопросом времени. Он подчеркнул, что в мире не должны относиться к ним как организациям, существующим в международном правовом поле.

Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ превратились в террористическую организацию. Он рассказал о перехвате разговора двух танкистов ВСУ, один из которых застрелил мирного жителя, вышедшего из дома в спортивном костюме. На вопрос второго танкиста, зачем он убил человека, первый ответил, что считает всех мирных жителей террористами. Путин отметил, что это и есть неонацизм.

В тот жен день министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что действия киевского режима циничны. Ради достижения корыстных целей Украина готова пойти на любые преступления. Он объяснил, что теракты киевского режима против мирных граждан нужны для демонстрации западным кураторам хоть каких-то успехов.

Путин 31 января заявил, что Россия никогда не забудет о преступлениях киевского режима против российских граждан.