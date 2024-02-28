Вашингтон, 28 февраля, 2024, 08:06 — ИА Регнум. Американская компания PlanetRisk пыталась следить за передвижением президента России Владимира Путина, сообщило 27 февраля издание Wired со ссылкой на бывшего журналиста газеты The Wall Street Journal Байрона Тау.

Сергей Бобылев/ТАСС Владимир Путин

Источник издания утверждает, что в 2016 году компания разработала технологию Locomotive по отслеживанию смартфонов с помощью коммерческих данных.

«Получив набор данных о России, команда (PlanetRisk) осознала, что она может отслеживать телефоны в окружении <…> Путина», — говорится в материале.

Сотрудники компании выяснили, что наблюдаемые ими устройства не принадлежали российскому президенту. Предположительно, их владельцами являлись его водители, сотрудники службы безопасности, политические советники и другой вспомогательный персонал.

В журнале отметили, что при отслеживании этих телефонов компания располагала информацией о том, куда направляется Путин и кто находится в его окружении.

В дальнейшем Locomotive был переименован в VISR, им стало пользоваться американское разведсообщество, уточнили авторы.

Как сообщало ИА Регнум, 27 февраля стало известно, что сотрудники московского управления МВД организовали доследственную проверку по факту обнаружения видеокамеры, установленной напротив здания Министерства обороны на Фрунзенской набережной. Накануне вечером в полицию обратился работник коммунальной службы, который рассказал о найденных на чердаке здания видеокамере на штативе и антенне.

Изучается, какие кадры удалось снять с её помощью. Об инциденте доложили в управление ФСБ по Центральному административному округу Москвы.