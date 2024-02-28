Гагра, Абхазия, 28 февраля, 2024, 07:44 — ИА Регнум. В Сухуми завод, производящий вина «Лыхны», «Псоу», «Апсны», приостановил работу после того, как власти Абхазии приняли новый акцизный налог на ввозимые в республику виноматериалы, сообщил главный винодел предприятия Валерий Авидзба.

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По его словам, правительство Абхазии приняло решение об обложении виноматериалов, ввозимых в республику, акцизным налогом в размере 30%, что существенно увеличивает себестоимость продукции.

Дистрибьюторы проинформировали производителя, что в случае повышения цены они не смогут продавать эти вина. Завод простаивает более месяца, при этом на предприятии трудятся несколько сотен человек, которым необходимо выплачивать зарплату, добавил Авидзба.

Также он отметил, что компания уже ведёт переговоры с властями для возврата к прежним цифрам. Правительство с пониманием отреагировало на возникшую ситуацию, есть шанс на её нормализацию, заключил главный винодел.

Как сообщало ИА Регнум, сооснователь и президент одного из крупнейших поставщиков вина в России Simple Group Максим Каширин предупредил о риске исчезновения дешёвого импортного вина в 2024 году. По его словам, это связано с ростом ставки таможенных пошлин и акцизов на импортные напитки. Особенно чувствительным повышение оказалось в категории импортных вин до пяти евро за бутылку. Процесс исчезновения сегмента дешёвых импортных вин в России продлится до 2025 года.