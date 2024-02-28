Наступивший, 735-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о том, что Следственный комитет России установил все обстоятельства теракта, совершённого на Крымском мосту в октябре 2022 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«Расследование дела завершается, обвиняемые знакомятся с его материалами», — сообщил 28 февраля председатель Следкома Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

После того как 8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста, идущей в сторону полуострова, был подорван грузовой автомобиль, загорелись цистерны соседнего грузового поезда и произошло частичное обрушение двух пролётов. Жертвами стали четверо человек.

Тем временем Минобороны обнародовало видеокадры бегства украинских военных при освобождении Ласточкино в ДНР. Населённый пункт находится под полным контролем российских военных. Покидая его, враг оставил оружие западного производства, в том числе колёсную технику с нацистской символикой, пояснили в оборонном ведомстве.

Замкомандира мотострелковой бригады группировки войск «Центр» с позывным Енисей рассказал, что при отступлении ВСУ применяли также запрещённые Женевской конвенцией фосфорные боеприпасы. По его словам, разминирование Ласточкино начнётся в ближайшее время.

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