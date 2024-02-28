Анкара, 28 февраля, 2024, 07:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сделал историческое заявление, назвав Турцию самым «надежным партнёром» в энергетической сфере, заявил экономический обозреватель газеты Aydinlik Серхат Латифоглу.

ИА REGNUM Россия и Турция

«Крайне важно, что Путин выражает доверие. <…> Это, конечно, о многом говорит прежде всего для Турции, а также для турецко-российских отношений», — отметил автор.

Эксперт считает, что торговые и финансовые отношения между Россией и Турцией имеют «колоссальный» потенциал, а развитие связей поспособствует значительному росту турецкой экономики.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале в беседе с тележурналистом Павлом Зарубиным Владимир Путин назвал Турцию самым надёжным партнёром России в сфере энергетики. Указывая на отказ Германии получать газ через «Северные потоки», глава государства отметил, что немецкая экономика, которая опиралась ранее на дешёвые энергоносители, прежде всего, из России, потеряла конкурентоспособность, в то время как Турция продолжает сотрудничать с РФ.

Источник в энергетическом секторе Турции заявил 19 февраля о продолжении переговоров с Россией по газовому хабу. Утверждалось, что между сторонами нет никаких проблем в этом вопросе.