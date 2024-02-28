Берлин, 28 февраля, 2024, 06:44 — ИА Регнум. Заявление французского президента Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на Украину было согласовано с Вашингтоном. США намерены начать новую войну в Европе, считает немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Джо Байден

«Отправка западных войск на Украину теперь обсуждается на официальном уровне, согласно словам Эммануэля Макрона. Он не стал бы делать такое рискованное заявление в одностороннем порядке», — написал бизнесмен в соцсети Х.

Стремление западных лидеров помешать победе России на Украине приведёт к началу третьей мировой войны, предположил Дотком.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Ким Дотком утверждал, что США постараются обострить конфликт на Украине всеми возможными способами из-за поражения ВСУ. Запад не может это принять, поэтому планируются провокации против России, чтобы вынудить Кремль пойти на неприемлемые для него условия мира. Такие попытки закончатся неприятными последствиями, посчитал Дотком и предупредил о серьёзной эскалации.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что администрация США не может не понимать, чем обернётся возможная отправка их союзниками военных на Украину. В условиях развязанной Западом гибридной войны против России провокационные заявления Сухопутных войск США могут привести к самым негативным последствиям. Особенно это подтверждается заявлениями «распоясавшихся европейских сателлитов США» о ранее немыслимой отправке собственных военных на Украину, добавил дипломат.

После саммита стран ЕС и НАТО в Париже 26 февраля Макрон заявил, что страны Евросоюза обсуждают возможность ввода войск на Украину. В случае отправки западных армий на Украину прямой военный конфликт между НАТО и РФ будет неизбежен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.