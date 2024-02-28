Тирана, 28 февраля, 2024, 05:23 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Албанию. Об этом в соцсети X заявил глава албанского МИД Игли Хасани.

Сергей Корсун ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Большая честь приветствовать <…> Владимира Зеленского в Тиране. Это поворотный момент для укрепления двусторонних связей и проявления солидарности с Украиной», — написал Хасани.

По данным Agence France-Presse, Зеленский намерен встретиться с рядом региональных лидеров в рамках запланированного саммита «Украина — Юго-Восточная Европа».

При этом ранее визит украинского лидера в Албанию не анонсировали.

Как сообщало ИА Регнум, 27 февраля депутат-оппозиционер парламента Армении Арегназ Манукян заявил, что Зеленский приедет в Ереван с целью открытия второго фронта против России. По словам Манукяна, премьер-министру Армении Николу Пашиняну отведена роль армянского Зеленского или экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Вместе с тем из-за действий Пашиняна Армения рискует повторить судьбу Украины, отметил депутат.

Офис главы киевского режима Владимира Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд Украины (КСУ), чтобы прояснить вопрос легитимности пребывания на посту главы государства после 20 мая.