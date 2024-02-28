Херсон, 28 февраля, 2024, 04:32 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский должен понести наказание за убийства херсонцев, а также разрушение материального достояния региона, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

khogov.ru Владимир Сальдо

«С Зеленским должны разговаривать следователи, прокуроры и судьи. А я готов выступить свидетелем обвинения на публичном процессе», — сказал Сальдо «РИА Новости».

Кроме того, Сальдо заявил о намерении задать несколько вопросов в ходе суда над лидером киевского режима.

Как сообщало ИА Регнум, в начале февраля глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил о невозможности переговоров России с Украиной на условиях «ультиматума из-за океана». Владимир Сальдо подчеркнул, что его позиция по урегулированию конфликта совпадает с позицией руководства России. Сейчас переговоры «с преступниками вести просто лишь бы их вести, чтобы дать им передышку, не нужно», добавил он.

В мае 2023 года Владимир Сальдо рассказал, как годом ранее его отравил человек из ближнего окружения за «очень большие деньги». По его словам, СБУ «вела охоту» за ним с начала марта 2022 года. Сальдо в еду добавили боевое отравляющее вещество, которое подействовало мгновенно. Глава нового российского региона добавил, что очнулся лишь через 15 дней.