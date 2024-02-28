Москва, 28 февраля, 2024, 04:18 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела после инцидента в подмосковных Люберцах, где владелица кафе не пускала участников спецоперации в заведение. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Kremlin.ru Глава СК РФ Александр Бастрыкин

Активисты инициировали проверку собственницы кафе на причастность к финансированию ВСУ. Указывалось, что женщина не пускала в заведение участников спецоперации, а также выкладывала посты с заявлениями экстремистского характера.

Возбуждено уголовное дело о разжигании ненависти либо вражды.

Ход и результаты следствия поставили на контроль в центральном аппарате СК.

Как сообщало ИА Регнум, хозяйку двух кофеен в подмосковных Люберцах оштрафовали на 45 тыс. рублей за дискредитацию Вооружённых сил России.

Алёна Бойко-Полякевич открыто выступала в соцсетях против специальной военной операции и смеялась над российскими бойцами. Она с гордостью рассказывала, как не пускала в свои заведения военных, нелестно высказывалась и о России.

В начале февраля Следственный комитет России обратился в Тушинский суд Москвы с требованием арестовать врача одной из московских поликлиник после сделанных ею высказываний о проведении спецоперации. Ведомство уточнило, что педиатр отреагировала насмешкой на то, что сын погибшего бойца СВО признался в своих переживаниях и рассказал о тоске по отцу. Кроме того, доктор высказала мнение о правомерных действиях ВСУ.