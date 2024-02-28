Москва, 28 февраля, 2024, 04:06 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы 27 февраля заочно арестовал главаря «Грузинского национального легиона» Ушанги Мамулашвили по уголовному делу о возбуждении ненависти или вражды по признакам расы, национальности и прочего.

macnhovetc Мамука (Ушанги) Мамулашвили

Грузинский и украинский военный деятель известный как Мамука Мамулашвили был объявлен в федеральный и международный розыск.

«Мамулашвили избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — пояснили в суде.

Как сообщало ИА Регнум, Следственный комитет России в июле 2023 года заочно привлёк к уголовной ответственности Мамулашвили, который в 2014 году вербовал наёмников для участия в боевых действиях против властей в Донбассе. Из числа грузинского легиона к уголовной ответственности привлекли более 70 человек.

СК заочно предъявил обвинения трём украинским военачальникам. Следователи установили, что в разные периоды в 2016, 2017, 2019 годах командующий оперативно-тактической группировкой «Восток» Игорь Палагнюк, бывший командующий десантно-штурмовыми войсками Украины Евгений Мойсюк и бывший первый заместитель командующего операцией объединенных сил — начальник объединенного оперативного штаба в зоне ООС Андрей Ковальчук командовали подразделениями ВСУ, которые обстреливали населенные пункты ДНР и ЛНР.