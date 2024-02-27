Москва, 28 февраля, 2024, 02:23 — ИА Регнум. Экс-глава НПО «Космос» Андрей Черняков умер в Москве на 65-м году жизни от инсульта. Об этом сообщил «Ъ».

Наследница Асклепия Центральная клиническая больница. Москва

Изданию о смерти Чернякова рассказали его адвокаты, которые узнали об этом от родных бизнесмена.

По их сведениями, несколько дней назад Чернякову внезапно стало плохо. Его доставили в Центральную клиническую больницу, где врачи диагностировали у пациента инсульт. Спасти его не удалось, он скончался в реанимации.

Похороны Чернякова пройдут 28 февраля.

Андрея Чернякова более десяти лет назад обвиняли в крупных хищениях и мошенничестве почти на 17 млрд рублей. Основное уголовное дело было связано с хищениями у «Банка Москвы». Впоследствии все дела были прекращены из-за истечения срока давности.

В 2019 году власти Польши выдали России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО «Космос».

Было установлено, что в 2011 году Черняков в рамках исполнения инвестиционного контракта заключил сделку на строительство многофункционального комплекса Академии дзюдо России. Он получил 28 млн рублей, но строительство не завершил, подделав акты о приёмке выполненных работ.

Кроме того, Черняков похитил 14 млрд рублей, которые он получил в кредит от «Банка Москвы». Средства эти он получил якобы для пополнения оборотных средств при выполнении государственного контракта.

Более того, Черняков не платил своим работникам заработную плату в полном объёме — 183 млн рублей.

Со счетов НПО «Космос» Черняков похитил 2,885 млрд рублей и перевёл их на счета аффилированных предприятий в качестве оплаты за несуществующие товары и услуги.

От следствия Черняков скрылся и был объявлен в международный розыск. Черняков жил в Лондоне, Германии, потом перебрался в Польшу.