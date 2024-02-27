Берлин, 28 февраля, 2024, 02:10 — ИА Регнум. Базирующиеся в городе Лаге на севере ФРГ истребители подняли по тревоге из-за обнаружения российского военного самолёта Ил-20М. Об этом говорится в сообщении ВВС ФРГ в соцсети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Ил-20М

«Российский самолёт Ил-20М (COOT-A) без плана полёта был обнаружен нашими истребителями Eurofighter к юго-востоку от Хельсинки», — заявлено в публикации.

Немецкие самолёты подняли в воздух 26 февраля. Отмечается, что операция завершилась после установления визуального контакта. Каких-либо дальнейших инцидентов не зафиксировали.

Официального комментария от Минобороны РФ не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января ВВС ФРГ заявили о сопровождении российского военного самолёта Ил-20М в международном воздушном пространстве около острова Рюген. Утверждалось, что российские пилоты якобы летели без сигнала транспондера.

Россия не собирается нападать на Восточную Европу, в связи с этим развёртывание военного контингента США в этих странах бессмысленно, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор. Он добавил, что сейчас не 1991 год и американские войска уже не могут поднять в воздух пять тысяч истребителей и сотни бомбардировщиков.