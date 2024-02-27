Вашингтон, 28 февраля, 2024, 01:50 — ИА Регнум. США не могут не осознавать, к чему приведёт возможная отправка их союзниками войск на Украину, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его заявление 28 февраля опубликовала пресс-служба дипмиссии.

Mil.ru Анатолий Антонов

«В условиях развязанной Западом против нас гибридной войны провокационные заявления Сухопутных войск США могут привести к самым негативным последствиям. Лишнее тому подтверждение — распоясавшиеся европейские сателлиты Вашингтона, вслух рассуждающие о ранее немыслимом — отправке собственных вооружённых сил на Украину. Американские кураторы не могут не осознавать, чем чревато такое развитие ситуации», — отметил российский дипломат.

Антонов предложил Пентагону вспомнить об азах международной политики с учётом особой ответственности России и США за стратегическую стабильность. Единственным способом предотвращения конфликтов посол назвал возвращение к принципу неделимости безопасности.

Комментируя запись в соцсетях Сухопутных войск США касательно выпущенного 27 февраля доклада о Вооружённых силах РФ, где Россия была названа «врагом» Америки, Антонов добавил, что такая риторика вызывает крайнюю озабоченность.

Как сообщало ИА Регнум, на 280 страницах Сухопутные войска США подготовили доклад о российских вооружённых силах. В документе разбирается тактика, организация и действия российских военных. Также описывается, как Россия стала бы воевать согласно своей доктрине, используются тактические концепции, применяемые при подготовке и на учениях, в первую очередь для крупномасштабных операций.

Конфликт на Украине при этом в докладе не описан. Авторы заявили, что считают преждевременным судить, насколько они подтверждают или отрицают доктринальные стратегию и тактику.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 27 февраля заявил, что отправка военных на Украину не входит в планы НАТО. Киев получает беспрецедентную поддержку со стороны членов блока, добавил он.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в случае отправки западных войск на Украину прямой военный конфликт между НАТО и РФ будет неизбежен. Страны альянса должны оценивать последствия таких действий и отдавать себе в этом отчёт, а также задаться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное — интересам граждан их стран, добавил он.