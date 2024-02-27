Киев, 28 февраля, 2024, 01:37 — ИА Регнум. Комитет по вопросам разведки при главе киевского режима Владимире Зеленском опасается, что после 20 мая 2024 года его легитимность окажется под сомнением. И обвинения в этом заранее бездоказательно предъявляются России. Такие заключения сделаны в Telegram-канале СБУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По версии комитета, спецслужбы РФ в скором времени якобы предпримут попытки посеять панику, разжечь конфликт между украинцами и ВСУ, а также поставить под сомнение легитимность решений, принятых Зеленским после 20 мая, когда истекает срок его полномочий.

СБУ даже придумала для этого термин — операция «Майдан-3», которая, по её утверждению, «достигнет своей кульминации в марте–мае 2024 года».

«Ситуацию на Украине удастся расшатать к первой половине июня, и в этот момент Россия нанесёт ВСУ поражение на востоке», — предположили спецслужбы.

Как сообщало ИА Регнум, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров ранее уточнял, что Зеленский утратит легитимность после 21 мая, когда завершится срок его полномочий. Бывший глава правительства назвал это положение ключевым для всех, кто борется с киевским режимом.

По мнению бывшего депутата Верховной рады, доктора юридических наук Валерия Карпунцова, конституция Украины не содержит нормы, которая позволяет отменить выборы президента, поэтому Зеленскому грозит уголовное наказание за узурпацию власти, если он не уйдёт в отставку после истечения полномочий.

Офис главы киевского режима Владимира Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд Украины (КСУ), чтобы прояснить вопрос легитимности пребывания на посту главы государства после 20 мая, а также возможности провести выборы. Об этом написало украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники.

При этом, как пояснило издание, окружение украинского лидера не уверено, что получит быстрые, а главное, нужные им ответы от суда, поэтому окончательного решения об обращении в суд ещё нет.