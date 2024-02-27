Париж, 28 февраля, 2024, 00:49 — ИА Регнум. Западные войска не будут иметь полномочий воевать с Россией в случае их отправки на Украину, перед ними поставят другие задачи. Об этом 27 февраля сообщило Agence France-Presse (AFP).

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Любые западные войска, которые в будущем отправят на Украину, не получат полномочий воевать с российскими силами, они будут работать над приоритетами, определёнными (президентом Франции Эммануэлем. — Прим. ред.) Макроном на пресс-конференции, в том числе над разминированием, обеспечением безопасности соседних стран, таких, как Молдавия, и отражением кибератак», — говорится в статье.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля Эммануэль Макрон заявил после конференции по поддержке Украины в Париже, что руководители стран Евросоюза обсудили тему возможной отправки своих военных на Украину, но общего мнения пока нет. Россия не должна выйти из конфликта победителем, подчеркнул французский лидер.

В ходе парижской конференции по поддержке Украины никто из её участников не одобрил предложение президента Франции отправить войска из западных стран на Украину, заявил 27 февраля глава минобороны Германии Борис Писториус. Он считает, что это поспособствует эскалации.

В МИД РФ напомнили Макрону о французах, защищавших бункер Адольфа Гитлера, после его слов о возможной отправке войск стран ЕС и НАТО на Украину. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова не исключила вариант, что президент Франции решил организовать дивизию для обороны главы киевского режима Владимира Зеленского, воспользовавшись опытом французской дивизии СС «Шарлемань».

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо остался разочарован парижской конференцией по Украине. По его словам, саммит прошёл в военной атмосфере, на нём не было сказано ни слова о мире. Фицо отметил, что одни страны заявили о готовности отправить своих военных на Украину, другие добавили, что эту идею нужно обдумать. Есть и те, кто категорически отверг такую возможность, в их числе Словакия.