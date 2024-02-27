Одесса, Украина, 27 февраля, 2024, 23:59 — ИА Регнум. На Украине поздним вечером 27 февраля серия взрывов прогремела в Одессе. Об этом сообщили местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

О трёх прогремевших поочередно взрывах написало издание «Думская».

Также о нескольких взрывах в городе сообщило «Страна. ua».

Подробности произошедших инцидентов не приводятся. Комментарии от местных властей о возможных повреждённых объектах не поступали.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, режим воздушной тревоги объявлен в Одесской, Николаевской, Харьковской областях.

Также об опасности с воздуха предупредили население подконтрольных Киеву районов Донецкой Народной Республики и Херсонской области.