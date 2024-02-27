На Украине серия взрывов прогремела в Одессе
СМИ Украины сообщили о взрывах в Одессе
Одесса, Украина, 27 февраля, 2024, 23:59 — ИА Регнум. На Украине поздним вечером 27 февраля серия взрывов прогремела в Одессе. Об этом сообщили местные СМИ.
Иван Шилов ИА REGNUM
Взрыв
О трёх прогремевших поочередно взрывах написало издание «Думская».
Также о нескольких взрывах в городе сообщило «Страна. ua».
Подробности произошедших инцидентов не приводятся. Комментарии от местных властей о возможных повреждённых объектах не поступали.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, режим воздушной тревоги объявлен в Одесской, Николаевской, Харьковской областях.
Также об опасности с воздуха предупредили население подконтрольных Киеву районов Донецкой Народной Республики и Херсонской области.