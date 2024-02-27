Вашингтон, 27 февраля, 2024, 23:51 — ИА Регнум. Французский президент Эммануэль Макрон не говорил о вводе на Украину войск, предназначенных для ведения боевых действий, заявил в интервью CNN министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Это не отправка войск для ведения конфликта против России», — сказал глава военного ведомства.

На конференции в Париже, по словам Лекорню, лидеры европейских стран предложили разные идеи наращивания поддержки киевского режима. Также речь зашла о разминировании территорий Украины и расширении программ подготовки украинских боевиков. При этом достичь консенсуса по всем предложениям не получилось, добавил министр.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля Эммануэль Макрон после саммита стран ЕС и НАТО в Париже заявил, что страны Евросоюза обсуждают возможность отправки войск на Украину. По данным AFP со ссылкой на военный источник в Евросоюзе, лидеры Запада в течение нескольких недель разбирали французский план, США инициативу поддержали.

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне 27 февраля отметил, что некоторые виды военной помощи, которую западные страны оказывают киевскому режиму, могут потребовать присутствия военных на территории Украины. При этом их присутствие якобы не будет становиться участием в конфликте, заявил он.

Лидер французской оппозиционной партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал французов к протесту против воинственной риторики Макрона. Он добавил, что разговоры об отправке западных войск на Украину — сумасшествие, такие разговоры не могут приниматься без одобрения парламента страны.

Представителям Франции, как и представителям любой другой западной страны, грозить кому-то применением военной силы — это не просто недальновидно, это откровенно глупо, не говоря уже о том, что это противоречит любому контексту равноправных, мирных и конструктивных взаимоотношений, подчеркнул заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Эксперт посоветовал желающим отправить на Украину войска политикам поучить историю.