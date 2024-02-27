Париж, 27 февраля, 2024, 23:40 — ИА Регнум. Присутствие военных из западных стран на Украине не будет подтверждать участия в конфликте. Об этом заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне в своём выступлении на Нацсобрании в Париже, комментируя предложение президента страны Эммануэля Макрона об отправке войск.

GONZALO FUENTES / POOL /EPA/ТАСС Президент Франции Эммануэль Макрон

По словам министра иностранных дел, какие-то из предложенных направлений действий западных стран (разминирование, киберугрозы, производство оружия на Украине) «могут потребовать присутствия на украинской территории».

При этом Стефан Сежурне добавил, что любые действия не должны пересекать границы соучастия в конфликте.

«Участие в конфликте не предполагается», — добавил глава МИД Франции.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля после саммита стран ЕС и НАТО в Париже Макрон заявил, что страны Евросоюза обсуждают возможность отправки войск на Украину. В случае отправки западных войск на Украину прямой военный конфликт между альянсом и РФ будет неизбежен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Европейские союзники несколько недель изучали план-предложение президента Эммануэля Макрона по отправке военных в помощь на Украину. США идею поддержали.

Обсуждение вопроса о возможной отправке военных стран НАТО на Украину связано с отсутствием успехов у ВСУ и оказывающих им помощь западных стран, подчеркнул глава МИД Сергей Лавров.