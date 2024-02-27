Манагуа , 27 февраля, 2024, 23:13 — ИА Регнум. Россия готова оказывать всемерную поддержку партнёров в Латинской Америке, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе консультаций по вопросам безопасности с представителями Никарагуа, Кубы, Венесуэлы и Боливии. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

Пресс-служба аппарата Совета безопасности России/ТАСС Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев

«Развитие дружеских связей с нашими ключевыми партнёрами в Латинской Америке и Карибском бассейне остаётся в числе ключевых международных приоритетов Москвы. <…> Со своей стороны, готовы оказывать всемерную, комплексную поддержку нашим латиноамериканским друзьям. Необходимо усиливать нашу координацию на международных площадках», — подчеркнул Патрушев.

Между сторонами состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, подробно обсуждались меры противодействия внешнему вмешательству во внутренние дела суверенных государств, отметили в пресс-службе СБ РФ.

Патрушев добавил, что значение данного региона для России стремительно возрастает. Странам Латинской Америки необходимо совместно отстаивать суверенное равенство стран, верховенство права, неделимость безопасности, недопустимость вмешательства во внутренние дела, выступать против незаконного санкционного давления, призвал секретарь СБ РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 27 февраля Николай Патрушев провёл переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем. В ходе встречи были рассмотрены вопросы практического взаимодействия России и Кубы в области безопасности, экономики и культуры. Стороны подчеркнули свою приверженность развитию и углублению российско-кубинского многопланового взаимодействия и сотрудничества, а также указали на то, что Россия и Куба являются надёжными союзниками.

Секретарь Совета безопасности РФ также встретился в Гаване с лидером Кубинской революции Раулем Кастро. Николай Патрушев заверил Кастро, что Россия остаётся приверженной духу стратегического партнёрства между двумя странами.