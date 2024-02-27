Москва, 27 февраля, 2024, 22:49 — ИА Регнум. Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Артём Дзюба признался, что не думал, какой вопрос задал бы президенту РФ Владимиру Путину при встрече.

Валентина Певцова/ТАСС Футболист Артём Дзюба

При этом спортсмен заверил, что специально готовить вопросы не стал бы.

«Не знаю, какой вопрос бы ему задал. Однажды уже общались, очень мило поговорили. Если снова окажусь рядом, что-нибудь обязательно спрошу, но специально что-то придумывать не буду», — цитирует Дзюбу «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года Артём Дзюба в интервью журналисту Нобелю Арустамяну заявил, что является патриотом своей страны и полностью поддерживает президента России Владимира Путина.

Он добавил, что ему не нравится то, что происходит в мире, и он гордится тем, что в России семейные ценности на первом месте.