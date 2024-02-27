Париж, 27 февраля, 2024, 22:30 — ИА Регнум. На востоке Франции в департаменте Луара начато предварительное расследование в отношении факта изъятия огнестрельного оружия на вилле известного актёра 88-летнего Алена Делона. Об этом сообщила прокуратура округа Монтаржи.

Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA Ален Делон

По информации прокурора округа Жан-Седрика Го, обыск провели 22 февраля по сообщению судьи по делам опеки. Жандармы изъяли с виллы актёра в коммуне Души 72 единицы различного оружия и 3 тыс. патронов.

Было установлено, что в доме работал тир. По предварительной версии, Ален Делон не имел разрешения на хранение оружия.

«Открыто предварительное расследование о незаконном хранении, приобретении и владении оружием категорий A, B и C», — пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января суд во Франции ограничил Делона в дееспособности. Ему разрешено совершать самостоятельные действия, за исключением тех, которые представляют особую важность, включая продажу недвижимости. Теперь для её продажи актёру предстоит обращаться за помощью специального представителя, которого назначил суд. Кроме этого, спецпредставитель будет помогать актёру с медобслуживанием и выбором врача.

В начале 2024 года спутница актёра Хироми Ролен сказала, что Делону грозит смертельная опасность.

С тех пор как Ролен летом прошлого года выгнали из дома Делона, тот стал вести закрытый образ жизни. По словам девушки, актёр с начала осени не получает нужного лечения. Она добавила, что поняла это из заявлений детей актёра.

В свою очередь, сыновья Делона — Энтони и Ален-Фабьен — выступили за то, чтобы их отец лечился во Франции, а не в Швейцарии. По их мнению, там за артистом следят, а не лечат. Их сестра накануне опровергла слова братьев.

Девушка потребовала немедленно продолжить лечение, чтобы дать актёру шанс пожить ещё несколько лет.

Весной 2022 года он изъявлял желание уйти из жизни с помощью эвтаназии.

Делон в интервью утверждал, что хотел бы уйти из жизни по своей воле, к тому же он проживает в Швейцарии, где это по закону разрешено. В 2021 году супруга Делона Натали прибегла к эвтаназии после нескольких лет борьбы с раком поджелудочной железы.