Вашингтон, 27 февраля, 2024, 21:38 — ИА Регнум. Киевский режим сталкивается с катастрофическими последствиями из-за того, что Конгресс США не одобрил выделение дополнительной военной помощи ВСУ, заявил 27 февраля президент США Джозеф Байден.

Иван Шилов ИА Регнум

На встрече с лидерами обеих палат Конгресса Байден сказал, что хочет обсудить с ними в том числе законопроект о дополнительной помощи Израилю, Украине и Тайваню.

«На Украине, я думаю, срочная потребность. Надеюсь, мы сможем немного поговорить об этом. И, думаю, каждый день последствия бездействия на Украине катастрофические», — сказал президент США.

При этом спикер палаты представителей США Майк Джонсон уже после встречи с Байденом заявил, что приоритетом для Вашингтона должна быть защита границы США с Мексикой, а не оказание новой помощи Украине.

Как передавало ИА Регнум, законопроект о военной помощи Украине, Тайваню и Израилю в объёме 95 млрд долларов (в том числе 60 млрд долларов Киеву) ранее был утверждён Сенатом США. При этом Джонсон уточнял, что этот документ даже не будет рассматриваться, поскольку сначала власти США должны решить вопрос об охране границы с Мексикой и только потом выделять столь значительные средства другим странам.

Позднее нижняя палата Конгресса США ушла до конца февраля на очередные каникулы, так и не проголосовав по данному законопроекту. Байден призвал депутатов срочно одобрить законопроект, отметив, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы. Джонсон в ответ заявил, что палата не уступит давлению.

Глава киевского рема Владимир Зеленский позднее заявил, что если Украина не получит военную помощь США, то потерпит поражение. Американский журналист Такер Карлсон в свою очередь назвал военную помощь США Украине операцией по отмыванию денег и отметил, что даже если указанные 60 млрд долларов будут выделены ВСУ, это не поможет Киеву победить.