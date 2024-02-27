Киев, 27 февраля, 2024, 21:16 — ИА Регнум. Командир батальона 24-й бригады ВСУ майор Андрей Киселёв ликвидирован под Артёмовском. Об этом 27 февраля сообщила Национальная служба новостей Украины со ссылкой на компанию «Львовэнерго».

Львовэнерго Командир батальона 24-й бригады ВСУ майор Андрей Киселёв

«Уроженец Амурской области. Убит в результате авиаудара», — сказано в сообщении.

Будущий майор ВСУ в 1999 году переехал на Украину, где стал электриком. С 2003 года работал в «Львовоблэнерго», где начал работать диспетчером, а позднее занял пост заместителя главного инженера. Впервые в зоне боевых действий он появился во время так называемой АТО — террористической операции ВСУ против жителей Донбасса.

В марте 2022 года Киселёв был мобилизован в ВСУ. Он служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила, получил звание майора и командовал батальоном.

Как передавало ИА Регнум, 24 февраля стало известно, что российские военные ликвидировали под Купянском заместителя командира 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ подполковника Игоря Ярошенко. При каких обстоятельствах это произошло, не уточнялось.

21 февраля в ДНР в районе села Красного был ликвидирован офицер ВСУ Дмитрий Коваль, обманувший российских бойцов в Киевской области в начале спецоперации. В начале СВО во время проверки под Киевом он заявил российским военным, что едет за сыном в Гостомель. Потом выяснилось, что он поехал в аэропорт Антонов и наводил удары ВСУ по находившемуся там самолёту Ан-225 «Мрия», который после полученных повреждений сгорел.