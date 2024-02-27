Москва, 27 февраля, 2024, 20:28 — ИА Регнум. Одна из студенток Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) напала с кувалдой на одногруппницу в туалете, злоумышленница будет отчислена, сообщила 27 февраля пресс-служба РГГУ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Да, этот случай произошёл вчера. Студентка четвертого курса напала на свою одногруппницу из-за ревности к одногруппнику. В настоящее время нападавшая отчисляется из-за грубого нарушения правил РГГУ», — заявила пресс-служба вуза «РИА Новости».

Отмечается, что, по данным медицинского заключения, у пострадавшей девушки — лёгкая травма.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в январе 2024 года дети мигрантов напали с ножом на соседа в одном из ЖК в Южном Бутово. После ранения мужчина попал в больницу.

История вызвала широкий общественный резонанс. В феврале было возбуждено ещё одно уголовное дело. Сообщалось, что поведение двоих детей 11 и 12 лет из семьи приезжих из Азербайджана и раньше неоднократно вызывало беспокойство соседей. Люди жаловались на агрессию мальчиков, но никаких мер в их отношении никто не предпринимал.