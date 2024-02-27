Москва, 27 февраля, 2024, 20:16 — ИА Регнум. На международной выставке «Россия» 27 февраля прошёл Форум национальных достижений: предпринимательство. Об этом ИА Регнум сообщили в пресс-службе выставки.

Максим Блинов /Фотохост-агентство РИА Новости Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов

Отмечается, что во время пленарной сессии первый зампред правительства России Андрей Белоусов напомнил, какой большой путь преодолела российская экономика в последние годы. В пример первый зампред правительства привёл обновление отечественной промышленности, благодаря которому порядка 85% производственных мощностей, которые сегодня работают в России, были созданы в последние 20 лет.

Вместе с тем Белоусов подчеркнул важность улучшения делового климата в России, который стал ключевым фактором в укреплении экономики страны.

«Все эти достижения говорят о том, что мы сегодня создали прочную устойчивую базу для решения любых задач и преодоления любых вызовов, которые стоят или могут встать перед нашей страной», — добавил он.

По словам Белоусова, важнейшим фактором для увеличения заработной платы сегодня является рост производительности труда. Он отметил, что за последние два месяца правительство рассмотрело создание общенациональной сети роста производительности труда с участием цифровой платформы эффективность.рф.

Как пояснил первый зампред правительства, платформа включает в себя оптимизацию клиентский путей, систем корпоративного управления, цифровую трансформацию средних и крупных предприятий, а также наращивание компетенций трудовых ресурсов.

«Только повышая производительность мы сможем преодолеть ограничения на рынке труда и поддерживать темпы роста заработной платы. Сейчас Минэкономразвития ведёт очень большую работу по созданию системы для достижения этих целей», — подытожил Белоусов.

В свою очередь министр экономического развития России Максим Решетников добавил, что тесное взаимодействие государства и бизнеса, а также выстраивание между ними доверительных отношений позволили сохранить стабильное развитие экономики России в последние годы, преодолев пандемию коронавируса и санкционный режим.

«Через отраслевые объединения и региональные команды депутатов предприниматели инициировали предложения по мерам поддержки, давали обратную связь, на основе которой мы донастраивали наши инструменты. Ковид помог нам совершить качественный и системный прорыв в снижении административных барьеров — мы пересмотрели обязательные требования, снизили число проверок», — сказал Решетников.

Министр также отметил, что в рамках трансформации делового климата было принято почти 300 решений в области интеллектуальной собственности, экспорта, промышленного строительства, корпоративного управления и туризма.

Во время пленарной сессии было обращено внимание на то, что за последние два года Россия смогла переориентировать экспортные и импортные потоки, а также обеспечить стабильность платежей и расчётов. Так, российскому бизнесу при поддержке государства удалось добиться замещения товарооборота с ЕС ростом торговли с дружественными странами.

Решетников напомнил, что за счёт реконструкции пункта пропуска Яраг-Казмаляр на границе с Азербайджаном увеличена пропускная способность погранперехода почти в пять раз. Вместе с тем была увеличена в два раза пропускная способность с Грузией благодаря модернизации пункта Верхний Ларс. С Китаем пропускная способность была увеличена на четверть, уточнил министр.

На пленарной сессии форума международное бизнес-сообщество представлял почётный президент франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэль Киде.

Несмотря на санкционный режим со стороны, прежде всего, западных стран, 80% зарубежных компаний, работавших в России, отказались уходить из страны, отметил он.

По мнению Киде, причинами такой ситуации является динамичный рост российской экономики, который опережает мировые темпы, а также серьёзные инвестиции в человеческий капитал, которые зарубежные партнеры очень не хотят терять.

Как передавало ИА Регнум, в ходе пленарного заседания Решетников представил инвестиционную карту России.

Платформа основана на данных инвестиционных карт субъектов РФ, которые были разработаны в ходе внедрения регионального инвестстандарта под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова.

В министерстве отметили, что на карту нанесены готовые промплощадки, земельные участки под строительство и ведение сельского хозяйства, помещения для малого бизнеса. Регулярное наполнение и обновление обеспечивают региональные органы исполнительной власти и агентства инвестиционного развития.

Вместе с тем ранее сообщалось, что объёмы финансовой господдержки производственного малого и среднего бизнеса выросли за первые девять месяцев 2023 года на 84%, до 364 млрд руб., следует из данных Корпорации МСП. Власти рассчитывают за счёт увеличения поддержки достичь целей по импортозамещению. Помощь направляется компаниям, взявшим курс на замещение ушедших с российского рынка товаров и брендов.