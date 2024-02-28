Москва, 28 февраля, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Практические результаты визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию, скорее всего, будут засекречены. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 27 февраля высказал доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Юрий Борисёнок, комментируя визит Зеленского в Саудовскую Аравию.

Bandar Aljaloud / AP/TASS

Зеленский заявил, что хотел бы обсудить с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом аль-Саудом вопросы обмена пленными, предложенную им так называемую формулу мира, возможное проведение саммита по этому вопросу, а также участие Эр-Рияда «в восстановлении Украины».

Эксперт напомнил, что срок правления Зеленского заканчивается этой весной и его политические противники могут заявить о том, что он довёл страну до очень серьёзной ситуации. Он также напомнил слова украинского уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, который заявил, что у российской стороны находятся несколько десятков тысяч украинских военнопленных.

Поэтому главной целью визита Зеленского являются практические разговоры о возвращении военнопленных, уточнил Борисёнок.

«Зеленский попытается максимально использовать ситуацию, а Саудовская Аравия будет продолжать вместе с другими арабскими странами свою посредническую миссию в российско-украинском конфликте», — отметил эксперт, напомнив о посещении Саудовской Аравии российской делегации с председателем Государственной думы России Вячеславом Володиным.

На повестке дня также будет стоять вопрос декларативного порядка — так называемая формула мира, которая на самом деле не пригодна для заключения настоящего мира, поскольку без России никакого мира на Украине быть не может, подчеркнул эксперт.

Участие Саудовской Аравии в будущем восстановлении Украины — это из разряда пустых разговоров, отметил он.

«Поэтому я думаю, что если и будут какие-то практические результаты визита Зеленского в Саудовскую Аравию, то они будут достаточно строго засекречены. А их результаты мы увидим, если будут в ближайшее время какие-то новые обмены между украинской и российской стороной», — уточнил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2022 года Зеленский обнародовал так называемую формулу мира из десяти пунктов. Одно из требований Киева — восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года (с Крымом, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями).

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что реализовать такую «формулу» невозможно. Кремль и МИД ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году.

В августе 2023 года власти Саудовской Аравии представили новый мирный план по Украине. Он предусматривал «сохранение территориальной целостности» этой страны, прекращение огня, начало мирных переговоров под наблюдением ООН и обмен военнопленными.