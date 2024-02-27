Москва, 27 февраля, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Сотрудники Московского зоопарка поздравили Айку с Днём полярного медведя и подарили ей торт из рыбы, фруктов и ягоды. Об этом сообщила пресс-служба столичного зоосада в Telegram-канале.

кадр из видео

Отмечается, что в подарок медведица получила два торта — снежный и ледяной. Первый приготовили из снега, фруктов и ягод, а второй изо льда и рыбы, уточнили в сотрудники зоосада.

«Больше всего Айке понравился снежно-фруктово-ягодный торт. Она разрушала его, пока не съела всю начинку», — отметили в зоопарке.

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Работники Московского зоопарка поздравили Айку, других белых медведей, а также всех, кто ухаживает за этими животными.

Как передавало ИА Регнум, 25 февраля детёнышу панды Катюше из Московского зоопарка исполнилось шесть месяцев. В честь праздника ей подготовили съедобный подарок — «роллы» из бамбука с морковкой.

12 февраля Московскому зоопарку исполнилось 160 лет. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, зоосад стал домом для более 1,2 тысяч различных видов животных.

Он подчеркнул, что работники зоопарка занимаются сохранением исчезающих популяций, а одной из их главных целей является возвращение представителей вида в естественную среду обитания.