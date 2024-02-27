Москва, 27 февраля, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Более 160 представителей муниципальных властей из всех регионов России приняли участие в тематической встрече «Сильнее стали», проведённой в рамках марафона «Служение», сообщила 27 февраля пресс-служба Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

пресс-службы ВАРМСУ

Участие во встрече приняли муниципальные служащие и члены их семей, которые ушли добровольцами в зону проведения специальной военной операции, а также те, кто оказывает помощь участникам СВО и членам их семей и занимается волонтерской деятельностью.

«Среди муниципального сообщества большое количество не только профессионалов, но и настоящих патриотов. Здесь люди, которые также сделали свой выбор и встали на защиту нашей Родины», — отметил в своём выступлении заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.

Те, кто ушёл на фронт, и их семьи никогда не останутся без поддержки государства, добавил он.

С начала СВО более 3000 муниципальных служащих отправились в зону её проведения в качестве добровольцев, отметила пресс-служба ассоциации. В свою очередь волонтёры собирают гуманитарные грузы, плетут сети, льют окопные свечи и помогают семьям бойцов.

«В стране нет ни одного муниципалитета, который бы не помогал нашим бойцам, не организовал бы сбор гуманитарной помощи и не поддерживал бы родных и близких наших героев», — отметила в своём выступлении сопредседатель ассоциации, член президиума совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

Участники встречи напомнили о словах президента России Владимира Путина о том, что герои СВО — это потенциальные кадры для муниципальных образований. Такие случаи уже есть, отметила пресс-служба: к примеру, мэр Читы Александр Сапожников после начала СВО сложил полномочия и ушёл добровольцем в зону боевых действий, а вернувшись, занял пост заместителя главы Законодательного собрания Забайкальского края.

Встречи «Сильнее стали» пройдут в муниципалитетах всех регионов России, их цель — рассказать о вкладе муниципального сообщества и добровольцев в дело защиты Отечества, добавила пресс-служба.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 16 января в Москве на площадке Международного форума-выставки «Россия» на ВДНХ прошёл первый Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России». Участие в нём приняли президент Владимир Путин, а также более 7500 глав муниципальных образований, эксперты и представители общественных организаций. Глава государства заявил о необходимости масштабировать успешные практики, реализующиеся на муниципальном уровне, а также призвал слышать голос представителей местного самоуправления при принятии решений.

Также Владимир Путин призвал укреплять кадровый потенциал муниципалитетов участниками СВО. Он отметил, что эти люди смотрят на жизнь правильным образом и их нужно привлекать к работе. По словам президента, участники спецоперации достойны большего уважения и внимания со стороны общества и государства.