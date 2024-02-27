Эр-Рияд, 27 февраля, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский 27 февраля прибыл в Саудовскую Аравию и сообщил, что проведёт переговоры с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом аль-Саудом, передаёт украинское издание «Страна. ua».

Официальный сайт президента Украины

По словам Зеленского, он хочет обсудить ранее предложенную им так называемую «формулу мира», а также возможное проведение саммита по этому вопросу и участие в этом саммите стран Глобального Юга.

Также глава киевского режима заявил, что хотел бы обсудить с принцем вопросы обмена пленными, экономическое сотрудничество Киева и Саудовской Аравии и участие Эр-Рияда «в восстановлении Украины».

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года сообщалось, что США и другие западные союзники Киева провели «тайную встречу» по вопросу об Украине в Саудовской Аравии. По данным СМИ, формат встречи позволил участникам «более откровенно обсудить необходимые вопросы», но «серьезного прогресса» достичь не удалось.

Такими «секретными встречами» Зеленский пытается привлечь внимание к Украине, но это не более чем пиар киевских властей, который не имеет отношения к разрешению украинского кризиса, отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В августе 2023 года власти Саудовской Аравия представили новый мирный план по Украине. Он предусматривал «сохранение территориальной целостности» этой страны, прекращение огня, начало мирных переговоров под наблюдением ООН и обмен военнопленными.

Зеленский обнародовал так называемую «формулу мира» из десяти пунктов в ноябре 2022 года. Одно из требований Киева — восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года (с Крымом, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями).

Реализовать такую «формулу» невозможно, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров. Кремль и МИД ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году.