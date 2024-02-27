Куала-Лумпур, 27 февраля, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Король Норвегии Харальд V госпитализирован с инфекцией в Малайзии. Об этом сообщает вещательная корпорация NRС.

www. globallookpress.com Король Норвегии Харальд V

СМИ со ссылкой на представителей королевской семьи уточняет, что госпитализация монарха произошла во время отдыха в этой стране. В материале говорится, что 87-летний король получает всю необходимую помощь как от местных, так и от норвежских медиков.

Как передавало ИА Регнум, в конце января 2024 года король Норвегии Харальд V ушёл на больничный и приостановил до 2 февраля выполнение своих обязанностей. Пресс-служба королевского двора сообщила, что причиной стала респираторная инфекция. В это время его обязанности исполнял наследный принц Норвегии.

Ранее норвежского короля госпитализировали в августе и декабре 2022 года, а также в мае и октябре 2023 года из-за инфекции.

29 января короля Великобритании Карла III выписали из больницы после операции на простате. 17 января сообщалось, что монарх обратился к врачам из-за проблем с предстательной железой. Западные СМИ отмечали, что состояние здоровья Карла III благоприятное, однако ему предстоит пройти курс восстановительных процедур.

О госпитализации британского короля для плановой медицинской процедуры, связанной с увеличенной простатой, в Букингемском дворце официально сообщили 26 января. Также в канцелярии Карла III отметили, что обнаруженное новообразование является доброкачественным, а процедура будет корректирующей.